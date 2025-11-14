ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından sınav takvimini açıkladı.

Takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran’da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,

DAÜ’lü Doç. Dr. Arran Fernandez, uluslararası bilim dergilerinde Editör Yardımcısı oldu
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.

Adaylar 2026 sınav takvimine ÖSYM’nin web sayfası üzerinden ulaşabilecek.