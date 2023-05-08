Uzun yıllardır Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde (HTL) görev yapan öğretmen Ozan Çoli, emekli oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir veda eden Çoli, şunları söyledi:

“Bugün başka bir gün; severek yaptığım öğretmenlik mesleğimin aktif görevimdeki son gün…

Uzun yıllar görev yaptığım Haydarpaşa Ticaret Lisesi beni sevgi seli ile uğurladı. Aynı inanç ve aynı sevgi ile ülkeme, eğitime hizmet etmeye devam edeceğim. Ancak zaman farklı evreler farklı olsa da sizlerle yaşadıklarım ve okulum benim için her zaman unutulmaz olacaktır. Sizleri çok ama çok seviyorum…”