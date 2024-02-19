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Özbek öğrenciler, üniversitelerin açtıkları stantları gezerek, eğitim ücretleri, süreleri, imkanlar ve branşlar hakkında bilgi aldı.

Eğitim alanındaki iş birliğini önemsediklerini dile getiren Bekar, "Çünkü eğitim ve kültür alanındaki ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklerin tekrarlanmasını arzuluyoruz." dedi.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, bu tür fuarların ülkeler arası entelektüel iş birliğinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Türk üniversitelerindeki eğitim ve olanakların tanıtılmasının amaçlandığı "İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı"na, Özbek öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Taşkent'te başlayan Türk üniversiteleri fuarına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 20’ye yakın üniversite katıldı.

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