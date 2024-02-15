Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın Strasbourg kentinde dün yapılan toplantıyı, Komite Başkanı Thibaut Guignard açtı. Toplantıda, Komite Başkan Yardımcılığına John Crowe seçildi.

Anayasa konularında Kongre Danışmanları ile görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Avrupa’da Yerel ve Bölgesel Demokrasi de gündeme geldi.

Avrupa Yerel Özerklik şartının Fransa, Hırvatistan, Andora, İtalya ve Karadağ’da uygulanmasına ilişkin ön taslak önerileri de Komite’de kabul edildi.

Ukrayna’da bu şartın uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunan komite, Avrupa Yerel Özerklik şartının İzleme raporunu Rusya- Ukrayna savaşının özel koşullarını dikkate alarak güncellemeye karar verdi.

Toplantıda, üye devletlerin Avrupa Yerel Özerklik Şartı’na ve seçim standartlarına uyumu, yerel ve bölgesel seçimlerin gözlemi, gözlemlere ilişkin raporları, yerel ve bölgesel düzeyde hukukun üstünlüğü, Ukrayna’da belediye ve bölgelerdeki mevcut durum da görüşüldü. Toplantıda ayrıca, 2024-2025 Çalışma Planı ele alındı, İzleme Komitesi’nin sonraki toplantılarına ilişkin planlamalar yapıldı.

Başkanlar, KKTC Strasbourg Temsilciliği’ni de ziyaret ederek, Strasbourg Temsilcisi Selda Çimen ile de bir araya geldi. Başkanlar, temaslarının ardından bugün yurda dönecek.