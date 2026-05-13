Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Girne’de Chill Beach Restoran’da gerçekleştirilen etkinlikte; Güneşköy, Girne, Gazimağusa ve Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’ne devam eden gençler, DJ performansı eşliğinde dans ederek eğlendi.

Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, organizasyonun özel gereksinimli gençlerin talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek, amaçlarının onların sosyalleşmesini sağlamak ve yaşamın her alanında daha aktif yer almalarına katkı koymak olduğunu ifade etti.

Ecevit, Engelliler Haftası boyunca etkinliklerin devam edeceğini kaydederek, Güneşköy, Girne ve Gazimağusa 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ile Demirhan Engelsiz Yaşam Evi sorumlularına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda verdiği destek nedeniyle Chill Beach Restoran İşletmecisi DJ Andım Çağdan’a teşekkür plaketi takdim edildi.