Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası’nı yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, yasa bugün Meclis’e geri gönderildi.

Meclis İçtüzüğü’ne göre yasa, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde yeniden ele alarak, görüşecek. Komitede; yasanın iade gerekçesi, genel görüşmesi ve madde madde oylaması yapılacak, yasa daha sonra yeniden Meclisi Genel Kurulu gündemine sevk edilecek.

Yasa, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 4 Mayıs'daki oturumunda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Düzenleme, basın örgütleri yanında, toplumun farklı kesimleri tarafından da eleştirilmişti.