Editörlüğünü DAÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatih Bayraktar ile Prof. Dr. Şenel Hüsnü’nün üstlendiği kitapta, bölüm öğretim üyelerinin her birinin katkı sunduğu özgün bölümler yer alıyor. Akademik dayanışma ve kolektif üretimin güçlü bir örneği olan çalışma, saldırganlık olgusunu psikoloji biliminin farklı alt alanlarının yanı sıra ilgili disiplinlerin bakış açılarıyla ele alarak kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

Prof. Dr. Fatih Bayraktar ve Prof. Dr. Şenel Hüsnü, söz konusu yayının yalnızca bilimsel bir çıktı olmanın ötesinde, alandaki güncel tartışmalara yeni bir bakış açısı kazandıran önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bayraktar ve Prof. Dr. Hüsnü, farklı uzmanlık alanlarına sahip akademisyenlerin ortak bir eserde buluşmasının, disiplinler arası etkileşimi güçlendirdiğini ve bilimsel üretime nitelikli katkılar sağladığını ifade etti.

DAÜ Psikoloji Bölümü tarafından hazırlanan bu çalışma hem akademik çevreler hem de konuya ilgi duyan geniş okuyucu kitlesi için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor. Kitap, saldırganlık kavramını çok boyutlu bir perspektifle ele alarak, güncel bilimsel tartışmalara katkı sunmayı amaçlıyor.

DAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Raman ise kitabın bölüm akademisyenlerinin ortak emeğiyle ortaya çıkmasının, Psikoloji Bölümü’nün araştırma odaklı akademik yapısını ve üretkenliğini yansıttığını belirtti. Prof. Dr. Raman, saldırganlık gibi güncel ve çok boyutlu bir konunun farklı perspektiflerle ele alınmasının, hem bilimsel literatüre katkı sunduğunu hem de öğrenciler ve araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı oluşturduğunu ifade etti.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan yaptığı açıklamada, DAÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinin uluslararası düzeyde yayımlanan bu çalışmasının fakültenin bilimsel üretim gücünü ve akademik iş birliği kültürünü somut biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özarslan, farklı uzmanlık alanlarından akademisyenlerin ortak bir eser etrafında bir araya gelmesinin hem disiplinler arası yaklaşımı güçlendirdiğini hem de DAÜ’deki bilimsel üretim kültürünü destekleyen önemli bir örnek oluşturduğunu vurguladı.