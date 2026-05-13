Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner’in Meclis’te yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uzun, Şahiner’in “gelmeyen bir akaryakıtın KIB-TEK’e faturalandırıldığı” yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şahiner’in talep etmesi halinde, konuya ilişkin tüm bilgilerin ve belgelerin kendisiyle paylaşılacağını ifade eden Uzun, milletvekilinin eksik veya yanlış bilgilendirilmiş olabileceği kanaatinde olduklarını kaydetti.

Gürsel Uzun, açıklamasında Şahiner’in istemesi halinde kurumun tüm birimlerinin kendisine açık olduğunu da vurguladı.