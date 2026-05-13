Törene, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Koordinatörü Sergiy Illarionov, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Saková, Slovakya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Martin Bezák’ın yanında, bazı büyükelçiler, siyasi parti temsilcileri ve din adamları katıldı.

Slovakya’nın karşılıklı diyaloğu destekleyerek, iletişim ve güven yaratmak için uygun ortam sağladığı vurgulanan etkinlikte, BM’nin Kıbrıs’ta çözüm çabalarına destek vermeye devam edeceği belirtildi.

Törende yapılan konuşmaların ardından günün anlam ve önemi sebebiyle “Barış Ağacı”na su verdildi. Etkinlik Slovakya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Martin Bezák tarafından verilen kokteyl ile son buldu.

-Illarionov

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Koordinatörü Sergiy Illarionov törende yaptığı konuşmada, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde gerçekleşen bu toplantıların her iki taraftan siyasi partileri sürekli bir araya getiren tek platform olduğunu söyledi.

Toplantıların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, her raporunda yer aldığını vurgulayan Illarionov, ara ara etkileşim içinde olduğunu söylediği platformun 37. yıldönümünü kutladı.

Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelere de değinen Illarionov, son 2 yılda, Crans Montana’dan sonraki 7 yılda yaşanandan daha fazla hareketlilik olduğunu belirtti. Illarionov, Genel Sekreterin de taraflar ile doğrudan diyalog halinde olduğunu dile getirerek, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in atanmasından sonra üst düzey toplantılarda artış yaşandığını anlattı.

Geçen cuma liderler arasında gerçekleşen toplantının ardından yayımlanan açıklamaya da dikkat çeken Illarionov, uygulamaya koyulan girişimlerin tamamlanması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

- Saková

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Saková ise toplantıların tarihçesini anlatarak, bugüne kadar yaklaşık 350 toplantı yapıldığını ve her iki toplumdan 18 siyasi partinin bu toplantılara katıldığını belirtti.

Slovak Büyükelçiliği öncülüğünde 500’den fazla iki toplumlu toplantı gerçekleştirildiğini de söyleyen Saková, Slovakya’nın kırk yıldır iki taraf arasındaki iletişim, güven ve iş birliğini destekleyen tarafsız bir aracı olduğunu belirtti.

Bu toplantıların önemli bir güven yaratıcı önlem olduğunu söyleyen Saková, toplantıların iki toplumdan siyasi partilerin düzenli olarak buluşup, görüşlerini ortaya koyarak, oybirliği ile ortak açıklama yapabileceği birkaç sürekli kanaldan biri olduğunu vurguladı.

Saková, Slovakya’nın Kıbrıs’ta, kalıcı, adil ve sürdürülebilir çözüm için çabalarına devam edeceğini kaydetti.