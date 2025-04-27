Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye’de bir limanın Kıbrıs Rum gemilerine açılması karşılığında, Kıbrıs Türk tarafına dönük taşımacılık, seyahat ve benzeri konularda bir açılım yapılması gerektiğini belirtti.

Kudret Özersay, Yunanistan basınında yer alan, Kıbrıs Rum Yönetiminin “Türkiye’de bir limanın Rum gemilerine açılması karşılığında Türk vatandaşlarına AB’ye giriş vizesi kolaylığı getirilmesi” yönünde öneride bulunduğu şeklinde çıkan haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Öyle anlaşılıyor ki Kıbrıs Rum tarafı Türkiye’deki limanlarının Rum gemilerine açılmasıyla ilgileniyor ve pazarlık yapmaya istekli. Geçmişte limanların açılmasını AB gümrük birliğinin gerektirdiği bir yükümlülük olduğunu söyleyerek bu konuda pazarlığa sıcak bakmıyorlardı. Öte yandan Türk limanlarının Rum gemilerine, Türk hava sahasının da Rum tarafından gelecek uçaklara açılması önemli bir kozdur. Bu konuda pazarlık elbet yapılabilir ve bölgesel iş birliği açısından iyi bir başlangıç da olur ancak Türk tarafının bu kozunun karşılığının Türk vatandaşlarına vize kolaylığı olacağını düşünmek saflık olur” dedi.

Özersay, HP’nin uzun süredir iş birliğinin sadece Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasındaki güven yaratıcı önemler şeklinde değil Türkiye gibi bölgesel aktörlerin de dahil olacağı daha geniş bir işbirliğini içermesi gerektiğini savunduklarını söyledi.

Kudred Özersay, yapılacak bölgesel iş birliğinin dengeli ve Kıbrıslı Türklere açılım içerecek şekilde olması gerektiğini belirtti.

1987 yılında Türk limanları kapatılırken bunun sebebinin KKTC’ye Rumlar tarafından uygulanan izolasyon ve kısıtlamalar olduğunu anımsatan Özersay, “Bu nedenle Türk limanları Kıbrıs Rum gemilerine açılacaksa Kıbrıs Türk tarafına dönük taşımacılık, seyahat ve benzeri konularda bir açılım yapılması şarttır aksi halde dengeli ve adil bir al-verden söz edilemez” dedi.



Taşınmaz mal ve turizm alanında baskı uygulayarak Kıbrıs Türk ekonomisinin geriletilmeye çalışıldığını belirten Özersay, “Bu konularda tarafların karşılıklı olarak adım atması şarttır. Rum tarafı Türkiye ile masaya oturmak, temas kurmak ve pazarlığa girmek istiyorsa önce bu konulardaki katı ve saldırgan tutumunu gözden geçirmelidir” dedi.