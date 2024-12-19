Yazılı açıklamasında, “Yasa dışı protokoller ve menfaat ilişkileri araştırılmalı” ifadelerine yer veren Özersay, geriye dönük titiz bir araştırma yapılması, bu süreçten çıkar sağlayanların cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

- “Ülkenin sınırları galbura döndü”

Öte yandan Özersay, ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili güvenlik zafiyeti yaşandığını da savunarak, bu konuda daha ciddi önlemler alınmasını istedi.

Özersay, açıklamasında, “Ülkenin sınırları galbura döndü” ifadesini kullandı.



İran ve Ermenistan İnterpolü tarafından dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan bir İran vatandaşının KKTC’de yasaklı göçmen ilan edilmesiyle ilgili habere işaret eden Özersay, bu konuda birçok soru işareti olduğunu, bunların yanıtlanması gerektiğini söyledi.

“Sınır güvenliği derhal güçlendirilmelidir” diyen Özersay, bunun için hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini belirtti.