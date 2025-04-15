Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı.
Gelişmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.
Söz konusu dava CHP lideri Özel'in 22 Nisan 2022'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı.
Özel burada yaptığı konuşmada, Erdoğan'ı yargı bağımsızlığı üzerinden eleştirmişti.
Mahkeme heyeti davada kararını verdi.
Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.