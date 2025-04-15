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Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Özel burada yaptığı konuşmada, Erdoğan'ı yargı bağımsızlığı üzerinden eleştirmişti.

Söz konusu dava CHP lideri Özel'in 22 Nisan 2022'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimizdir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı hedefimizdir

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