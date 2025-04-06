CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Kurultay, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Kurultayda açılış konuşmasını yapan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıan tepki göstererek hükümete eleştirilerde bulundu.

"Silivri'de yatan yiğidim aslanım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba." diyerek sözlerine başlayan Özel, "Niye burdayız, Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı sivil darbeye direnirken kongre yapıyoruz." dedi.

Özel, "Kamu gücünü kullarak, belediyeleri ve muhalefeti sindirmeye çalıştılar. Ancak bu amaçla attıkları her adımda daha da zayıfladılar." diye konuştu.

Temel amacın Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek olduğunu iddia eden Özel, Bu saldırılara karşı, millet yasusacaktı ya da bu darbeye direnecekti. Teslim olmak yerine ayağa kalkmaya direnmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

CHP'de olağanüstü kurultay günü: Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi - 1Kurultay, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor

DİVAN BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU OLDU

Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

CHP'de olağanüstü kurultay günü: Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi - 2CHP lideri Özel, eski genel başkanlarla birlikte

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

CHP'de genel başkan adaylığı yarışına katılabilmek için 67 delegenin imzasını almak gerekiyor.

Genel başkanlığa Özgür Özel'le birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı.

Uysal, adaylıktan çekilirken, "Partimi yıpratmamak adına adaylığı sürdürmeyeceğim." açıklamasını yaptı. Aday olacağını söyleyen bir diğer isim Berhan Şimşek ise yeterli imzayı toplayamadı.

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, adaylık için yeterli imzaların karşılanamadığını bildirdi. Böylece Özel, kurultaydaki tek genel başkan adayı oldu.

Kurultay salonunda, genel başkanlık seçimine geçildi.

BİN 171 OYLA YENİDEN BAŞKAN

Oy verme işlemi tamamlandı. Bin 276 delegenin oy kullandığı seçimde Özel, bin 171 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

CHP'de olağanüstü kurultay günü: Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi - 3Kurultaya eski genel başkanlar da katıldı

PARTİ MECLİSİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Delegeler genel başkanlıkla birlikte, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için oy kullanacak. Kurultayda kritik yarışın, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yapılması bekleniyor.

Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimde CHP lideri Özgür Özel’in listesiyle İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listesinin yarışacağı belirtiliyor.

CHP lideri Özel’in PM'de yer almasını istediği isimleri bir anahtar listeyle delegelere önermesi, mevcut yönetimini eleştiren isimlerin de, bir önceki kurultayda "Denge ve Denetleme Listesi" çıkartan İstanbul Milletvekili Salıcı’nın anahtar listesinde toplanması bekleniyor.

SALICI: DAYANIŞMA LİSTESİ ÇIKARACAĞIZ

Parti meclisi ve disiplin kurulu üyelerinin çarşaf liste yöntemiyle seçilmesi bekleniyor. Gözler 4-5 Kasım'da yapılan kurultayda seçilen parti yönetiminde değişiklik olup olmayacağında.

İstanbul Milletvekili Salıcı alternatif bir liste hazırlayacaklarını açıkladı. Salıcı, "Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz." dedi.

Olağanüstü Kurultay 38’inci Olağan Kurultay’a dair "şaibe" iddiaları ve başlatılan soruşturmanın ardından, CHP’ye kayyum atanma ihtimalini engellemek için yapılacak.

CHP'de olağanüstü kurultay günü: Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi - 4Özel'in yanındaki koltuk, başlatılan soruşturmada tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı

ESKİ GENEL BAŞKANLAR SALONDA

Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Kılıçdaroğlu, bir önceki kurultaya yönelik şaibe imalarında bulunmuştu.

Kurultay öncesi genel başkanlığa aday olabileceğinin işaretlerini veren Kılıçdaroğlu, son açıklamasında aday olmayacağını açıkladı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı.