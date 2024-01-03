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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, asgari ücretin hiçbir kesimi mağdur etmeyecek şekilde belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.



“Bu büyük krizi, büyük felaketleri en hafif şekilde atlattık”

Gündem Kıbrıs’ta konuşan Tatar, olağanüstü şartlardan geçerek bu günlere gelindiğine dikkat çekerek, arka arkaya felaketlerden sonra tüm maliyetlerin arttığını söyledi.



“Bu büyük krizi, büyük felaketleri en en hafif şekilde atlattık. Bu büyük bir başarıdır. Dengeli bir şekilde büyüyoyoruz. Gelecekten umutlu olalım. Ülkeyi çok daha iyi yerlere taşıyacağız’ diyen Tatar, şöyle devam etti:



Vatandaş pahalılıkta sıkıntılar yaşıyor. Enerji maliyetleri arttı kiralar attı bu normal bir zaman değil. İşverene de danışarak azami ölçüde ayarlanması ülkedeki adaletin yerine gelmesi açısından doğru adım olur diye düşünüyorum’