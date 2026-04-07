Öztürk, eylemcilerin Meclis içerisine girmesini eleştirerek bunun demokratik bir protesto olmadığını savundu. “Bu bir eylem değil, Meclis’e darbedir” ifadelerini kullanan Öztürk, yaşananların sınırların aşıldığını gösterdiğini belirtti.

“Bu bir eylem değil, Meclis’e darbedir”

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Meclis önünde yaşanan olaylara ilişkin Haber Kıbrıs mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Eylemcilerin Meclis alanına girmesine sert tepki gösteren Öztürk, yaşananları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

