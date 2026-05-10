Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel direği olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk annelerinin fedakârlıklarıyla her zaman saygı ve minnetle anılması gerektiğini ifade etti.

Öztürkler mesajında, annelerin sevgileri, fedakârlıkları ve güçlü duruşlarıyla toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, “Hayatımızın en kıymetli varlıkları olan annelerimiz; sevgileri, fedakârlıkları ve güçlü duruşlarıyla toplumumuzun temel direğidir. Kıbrıs Türk anneleri her şeyin en iyisine layıktır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde annelerin çok özel bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Öztürkler, geçmişte yokluklar ve acılar içerisinde evlatlarını büyük bir özveriyle yetiştiren annelerin ailelerini ayakta tuttuğunu ve topluma güç verdiğini kaydetti.

Mesajında şehit annelerine de özel olarak değinen Öztürkler, “Geçmişin mücadele dolu karanlık günlerinde kimi annelerimiz evlatlarını bu topraklara şehit vermiş, bu tarifsiz acıyı yüreklerinde taşırken aynı zamanda dimdik durarak halkımızın direncine güç katmıştır. Onların fedakârlıkları ve gösterdikleri sabır, Kıbrıs Türk halkının hafızasında her zaman saygı ve minnetle yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Anne sevgisinin karşılıksız fedakârlığın, merhametin ve birleştirici gücün en anlamlı simgesi olduğunu belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk toplumunda annenin yerinin her zaman kutsal kabul edildiğini ve aile yapısının temelinde annelerin emeğinin bulunduğunu söyledi.

Öztürkler mesajının sonunda başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, hayatını kaybeden anneleri rahmet, minnet ve özlemle andı; tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diledi.