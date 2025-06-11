Meclisten verilen bilgiye göre, görüşmede, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Dostluk Gurubu Başkanı Cevanşir Feyziyev ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve tarihî ilişkiler, parlamentolar arası iş birliği ve Türk dünyasında ortak hareket etme stratejileri ele alındı.

Öztürkler, Azerbaycan’ın Kıbrıs Türk halkına verdiği sarsılmaz destekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu kardeşlik bağlarının derin tarihî köklere dayandığını vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in her platformda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu hatırlatan Öztürkler, bu desteğin Türk dünyasının birlikteliğine ve kendilerine güç kattığını belirtti.

Öztürkler, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının stratejik kalesi olduğunu ifade ederek, bu konumun bölgesel güvenlik, enerji politikaları ve diplomatik ilişkiler açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Öztürkler, iki ülkenin tarihî bağlarına ve ortak mücadelelerine vurgu yaparak, bu birlikteliğin bölgesel ve küresel dengeler açısından önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

-Gafarova

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova da Cumhurbaşkanları seviyesinde başlayan görüşmelerin parlamentolar arasında devam etmesinden duyduğu memnuniyet dile getirerek, aynı platformda KKTC heyeti ile biraya gelmenin kendileri ve Türk dünyası açısından önemli olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Dostluk Gurubu heyetinin KKTC’ye sık sık ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Gafarova, bu temasların artarak devam edeceğini söyledi.