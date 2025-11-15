Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Cumhuriyet Meclisi – Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve bazı yetkililer hazır bulundu.

TBMM Heyeti’nde ise TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu yer aldı.

-Öztürkler: “Kıbrıs Türk halkı devletinden ve egemenliğinden asla vazgeçmeyecektir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada TBMM heyetini ağırlamaktan duyduğu onuru dile getirdi.

42’nci kuruluş yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin her zamanki gibi KKTC’yi yalnız bırakmadığını dile getiren Öztürkler, Türk askerlerinin uçak kazasında şehit düşmesinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını paylaştığını söyleyerek, Türkiye’ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Biz atalarımızdan, ecdadımızdan Anavatan sevgisini öğrendik ve bu yolda devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” diyen Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının büyük acılar çektiğini ancak hiçbir zaman Türklüğünden, dininden ve maneviyatından vazgeçmediğini vurguladı.

Konuşmasında Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı rahmetle anan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının asla devletinden ve egemenliğinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Yakın geçmişte Cumhuriyet Meclisi’nde “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Önerisi"nin oy çokluğuyla kabul edildiğini anımsatan Öztürkler, TBMM’nin bu kararı yaklaşık bir yıl önce aldığını belirtti.

Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a Kazakistan ziyaretlerinde kendilerine gösterdiği destek için teşekkür de etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu da hatırlatan Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkının her zamankinden daha fazla Türk dünyasına ihtiyacı vardır. Bizim ortak dilimiz, dinimiz, manevi değerlerimiz ve kültürümüz vardır, ecdadımız birdir.” diyen Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Başkanı Devlet Bahçeli’ye KKTC’nin tanınması ve KKTC ile işbirlikleri yapılması için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkını izolasyonlarla yıldırmaya çalıştıklarını söyleyen Öztürkler, “Bu topraklar, mücahitler ve Mehmetçiğin vermiş olduğu mücadele sonunda vatan olmuştur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ileride de yaşayacaktır.” dedi.

Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının kırmızıçizgileri olduğunun da altını çizdi.

-Adan: “TBMM olarak uluslararası tüm platformlarda KKTC’nin haklı davası için gayret gösteriyoruz”

TBMM Başkanvekili Celal Adan ise sözlerine 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak ve KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek başladı.

Yeni Meclis binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Adan, yeni binanın Kıbrıslı Türkleri uluslararası toplumda hak ettiği yere ulaştıracak birçok karar ve gelişmeye ev sahipliği yapmasını temenni etti.

“TBMM olarak uluslararası tüm platformlarda KKTC’nin haklı davası için gayret gösteriyoruz. Cumhuriyet Meclisi'nin de parlamenterler seviyesindeki temaslarının ve görünürlüğünün artması, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uluslararası toplumda hak ettiği yere ulaşmasını kolaylaştıracaktır.” diyen Adan, Cumhuriyet Meclisi üyelerinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi gibi uluslararası platformların çalışmalarına katılmasını memnuniyet verici olarak değerlendirdi.

Adan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasıyla birlikte Türk dünyası ülkeleriyle ilişkilerinin giderek gelişmesinden ve uluslararası görünürlüğünün artmasından büyük mutluluk duyduklarını da dile getirdi.

KKTC’nin Azerbaycan ile ilişkilerinin “üç devlet bir millet şiarıyla” gelişerek ilerleyeceğine inanç belirten Adan, diğer Türk devletleri parlamentoları ile benzer dostluk gruplarının kurulması için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Adadaki Türk varlığını yok sayan hiçbir girişimin başarılı olamayacağı söyleyen Adan, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitaplarında, son üç Genel Kurulda yaptıkları çağrıyı bir kez daha tekrarlayarak uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etmişlerdir. Kıbrıs Türk Devleti’ne yönelik haksız ambargoların kaldırılması ve izolasyonun sona erdirilmesi de artık bir zaruriyettir.” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün Rum tarafının baskı, terör ve yıldırma eylemlerine rağmen varlığını sürdürdüğünü ve özgürlük mücadelesinden ödün vermediğini dile getiren Celal Adan, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin de eşit haklara sahip olduğu, adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini kabul ettiği zaman çözümün de önünün açılacağını söyledi.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüme destek belirten Adan, KKTC’nin uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi arzusunu dile getirdi.

Adan, “Bu haklı davada muzaffer olunması için birlikteliğimizin ve milli şuurumuzun devamı vazgeçilmezdir. Sahip olduğumuz birlik ve beraberlikle bütün güçlükleri aşabilecek kudrete sahibiz. Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin, hukukunun ve refahının muhafazası yönünde ahdi ve tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.