Öztürkler, söz konusu girişimin yalnızca hukuka değil aynı zamanda bölgesel güvenliğe de açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Traktörlerle polis ve askeri personelin üzerine sürülerek yapılan bu eylemin, Rum tarafının sorumsuz ve tehlikeli tutumunun sıradanlaşmış bir provokasyon örneği haline geldiğini vurguladı.

Öztürkler, Türk askeri ve polisinin tavrının saldırgan değil, tam tersine sağduyunun ve disiplinin sembolü olduğunu ifade etti.

Güvenlik güçlerinin barışın korunması için sabırla ve kararlılıkla görev yaptığını kaydeden Öztürkler, Rum tarafının şiddete varan girişimlerine rağmen asker ve polisin soğukkanlılığını koruyarak yalnızca güvenliği sağlamaya odaklandığını söyledi.

BM Barış Gücü’nün tutumunu da eleştiren Öztürkler, sözde tarafsızlıkla ilgisizliği birbirine karıştıran bu yaklaşımın saldırganı cesaretlendirdiğini kaydetti.

Barış gücünün görevinin gerilimi önlemek ve güvenliği sağlamak olduğunu hatırlatan Öztürkler, pasif tutumların gerilimi azaltmak yerine artırdığını dile getirdi.

Rum basınının yaşananları çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını da belirten Öztürkler, saldırganı mağdur gibi gösteren manipülatif yayınların toplumlar arasında güvensizlik ve düşmanlık yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Hakikatin açık olduğunu vurgulayan Öztürkler, sınır ihlali yapan ve güvenliği tehlikeye atan tarafın Rumlar olduğunu ifade etti.

Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adada barış ve güvenliğin teminatı olduğunu belirterek, Türk askeri ve polisinin sağduyulu duruşuyla halkın huzurunu korumaya devam edeceğini bu tutumundan da asla geri adım atmayacağını söyledi.