Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler, BRT'de yayınlanan '14. Saat' programına katıldı.

Öztürkler, “Hatırlıyorum aday adayı olduğumuz dönemlerde hep insanlaın artık siyasetçiye olan bakış açısının değişmesi gerektiğini ifade etmiştim. Farklı profiler ortaya çizmemiz gerektiğini ifade etmiştim. Neleri eleştiriyorduk. Mesela hep eleştirdiklerimiz döndü bizi buldu. Sadece milletvekillerinin bakanlık hedeflediklerini ortaya koyuyorduk. Ve bakanlıktan alınan milletvekillerinin partisine küstüğünü, Meclis’e, komitelere gitmediğini, çalışma yapmadığını ifade ediyorduk ve bizler topluma işte hizmet için seçileceğimizi ve böyle noktalara kesinlikle böyle durumlara girmeyeceğimizi ifade ediyorduk. Dediklerimizi yapıyoruz. İşte Başbakan takdir etti bakan olduk, takdir etti bakanlıktan gittik. Ama 2 yıl oluyor 1 gün dahi Meclis’te devamsızlığım yoktur. Kontrol edebilirsiniz. Çağrıldığım bütün komitelerde de yer aldım.Yasalara katkı koydum” dedi.

“TOPLUMA OYUN OYNAMAMAK LAZIM”

UBP Milletvekili Öztürkler, “Ana muhalefet partisi Meclis’te kendi siyasi görüşünü, vizyonunu ve kendisinin iktidara gelmesi için hareket tarzlarını oluşturmak zorundadır. Şuanda bunlar ortaya konuluyor. Bunlar saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe hakaret noktasına gitmediği ve nitelikli, üretken eleştiri noktasında kaldığımız sürece problem yoktur. Ama hakaret noktası veya sadece yapıcı değil, yol gösterici değil sadece yıkıcı bir eleştiri noktasına giderse ülke kaybeder. Bunların olmaması gerekir. Aslında biz siyasetçilerin Meclis ortamında da, sokakta da, söylemlerimizde de, konuşmalarımızda da nitelikli eleştirme kültürünü ortaya koymamız gerekir. Meclis’te şuan bence bu yeterli değil.Ben bazen Meclis’te tanık olduğum sahnelere üzüldüm. Veya bazen Meclis kürsüsünden konuşulurken ifade edilen bazı sözcüklere üzülebiliyorum. Haraket tarzlarına da üzülebiliyorum. Bu bahsettiğimiz kişiler Meclis ortamında bunları ifade ederken, dışarda kahve içilirken veya sohbet edilirken farklı davranıldığını da görüyoruz. Topluma oyun oynamamak lazım. Topluma doğruları her platforumda göstermek lazım” diye konuştu.

Nitelikli eleştirinin ne yapılması gerektiğini de göstermek olduğunun altını çizen Öztürkler, şöyle devam etti:

“Eğer biz Meclis olarak, Kıbrıs Türk toplumu olarak sadece konuşmaz, eleştiri yapmaz ve yaptığımız eleştirilerin nasıl düzeltilmesi gerektiğini ortaya koyarsak yani “nitelikli eleştiri kültürüne” sahip olup da bu yolda hareket edersek o zaman birçok problemler çözülebilir."



'Hükümette oyun oynayan var mı' sorusuna ise Öztürkler, “Bence yok, yoktur” yanıtını verdi.

“TAÇOY’UN ELEŞTİRİSİ AĞIR OLMUŞ”

Sahte Reçete soruşturması ile ilgili de konuşan Öztürkler, Taçoy’un “soruşturma aracılığıyla kurultay hesaplaşması yapılıyor” açıklamasına katılmadığını, doğru bir yaklaşım olarak da bulmadığını söyledi.

Öztürkler, “Ağır eleştiri olmuş. Bir bakan arkadaşımız orada kendisine ortaya konulan dosyalarla ilgili soruşturma süreci başlatıyor. Buna saygı duymak lazım…” dedi.

Kaynak: BRT