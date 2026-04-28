Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı. Polis, Lefkoşa'da sakin Y.G.’nin B.Ç.’nin aracılığıyla Girne’de sakin Türkmenistanlı M.M.G.A.G.Z.H.’nin oturma izni almaları için kiracısı olmadığı halde kirası gibi göstererek, Ortaköy adresindeki ikametgahını kiralamış gibi gösterdiğini söyledi. Polis, hazırlanan sahte kira sözleşmesinin Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesinde tedavüle sürüldüğünü belirtti. Polis, mesele kapsamında tespit edilen G.M'nin 27 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu, gönüllü ifadesinde kendisinin çalışma izinli olduğunu ve eşi N.H'nin KKTC'ye gelip oturma izni alabilmesi için bilmeden böyle bir şey yaptığını söylediğini aktardı. Polis, zanlıların tutuklandığını, N.H'nin sahtelenen sözleşme ile Ortaköy adresindeki ikametgahta ikamet ettiğini gösteren ikametgâh belgesi ile oturma izni aldığının öğrenildiğini kaydetti. Polis, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 4 zanlının teminata bağlandığını hatırlattı. Polis, zanlıların 5 yaşlarında bir çocukları olduğunu, ülkede yasal statüleri bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.