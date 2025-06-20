Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumunda yer alan törende Başkan Öztürkler, mezun olan öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı.

Konuşmasının başında eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gençleri tebrik eden Öztürkler, onların sevincini, heyecanını ve gururunu hep birlikte paylaştıklarını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının yıllarca mücadeleler verdiğini ve bu mücadeleler sonucunda şehitler de verildiğini ifade edem Öztürkler, ancak Anavatanından ve ay-yıldızlı bayrağından vazgeçmediğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin birlikte eğitim gördüğü, kültürlerin buluştuğu ve evrensel değerlerin yeşerdiği bir üniversitenin mezuniyet töreninde olduklarına değinen Öztürkler, öğrencilerin bu topraklarda aldığı eğitimin, yalnızca bireysel kariyerlerine değil; topluma, ülkelerine ve insanlığa sunacakları katkılara da temel teşkil edeceğini söyledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil, bölge için de çok kıymetli bir eğitim ve bilim yuvası olmayı başardığını vurgulayan Başkan Öztürkler, üniversitenin elde ettiği bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadroyu kutladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının , yıllar boyunca varoluş mücadelesi verirken eğitimi her zaman en öncelikli değerlerden biri olarak gördüğünü belirtti ve bu bilinçle yetişen bir gençliğin, KKTC’nin yarınlarını şekillendirecek en güçlü dinamik olduğunu kaydetti.

Başkan Öztürkler, dereceye giren bazı mezun öğrencilere diplomalarını da verdi.