Öztürkler yazılı açıklamasında Hristodulidis'in Hristodulidis'in yaklaşımın doğru olmadığını da ifade etti.

Hakikat Gazetesi Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan Öztürkler, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun “Ya susuz kalacağız ya da Türkiye'ye bağımlı kalacağız” sözlerini de eleştirdi.

“Türkiye’ye muhtaç kalmamak sözü hoş değil.” diyen Öztürkler, Türkiye’nin bölgedeki önemine dikkat çekerek, “Anavatan Türkiye büyük bir devlet. Asrın Projesi’nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. KKTC toprakları suyla buluşmuştur” ifadelerini kullandı.

Su adaya ilk geldiği zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Barış Suyu” olabileceği mesajını verdiğini anımsatan Öztürkler, iklim krizinin küresel bir sorun olduğunu vurguladı; elektrik ve su gibi temel konularda KKTC ile Güney Kıbrıs’ın ortak çözümler üretmesi gerektiğini belirtti.

“Aynı adada yaşıyoruz, işbirliği yapmalıyız.” diyen Öztürkler, liderlerin Cenevre’de görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak su ve elektrik gibi stratejik noktaların insanı olarak değerlendirilmesini istedi.

EOKA kutlamalarında atılan sloganları da anımsatan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi unutmaması gerektiğini söyledi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Kıbrıs’ı Yunan olarak gördüğünü belirten Öztürkler, Türk askerinin adadan çekilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt’un sosyal konut projesi hakkında da konuştu.

2022 yılında İçişleri Bakanlığı döneminde yapılan düzenlemelere de değinen Öztürkler, yabancıların taşınmaz mallarından alınan verginin yüzde 6’dan yüzde 12’ye çıkarıldığını ve elde edilen gelirlerin yüzde 3’ünün Taşınmaz Mal Komisyonu’na, yüzde 3’ünün ise sosyal konut projelerine aktarıldığını belirtti.

Öztürkler, bu düzenlemenin, daha fazla vatandaşın ev sahibi olmasına olanak tanıyarak sosyal konut projelerinin sürdürülebilirliğini artırdığını ifade etti.