Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın tarihsel önemine ve dönemin siyasi liderlerinin katkılarının bugünkü barış ve huzur ortamının tesisinde üstlendiği role dikkat çekti.

Öztürkler, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yalnızca askeri bir müdahale olmadığını, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini koruma mücadelesi olduğunu vurguladı.

Merhum Necmettin Erbakan’ın Harekât sürecindeki kararlı duruşunun Türkiye’nin müdahalesinde kritik bir rol oynadığını belirten Öztürkler, Erbakan’ın “mücahit” sıfatıyla anıldığını ve Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için verdiği desteğin unutulmaz olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin KKTC açısından önemine de değinen Öztürkler, Anavatan’ın desteğinin yalnızca tarihsel bir bağ değil, bugün de güvenlik, ekonomi ve siyasi dayanışmanın temel unsuru olduğunu söyledi.

KKTC’nin geleceğe güvenle bakabilmesinin en güçlü teminatının Türkiye ile kurulan bu bağ olduğunu dile getiren Öztürkler, Türkiye’deki siyasi partilerle kurulan ilişkilerin de KKTC açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Öztürkler, farklı siyasi görüşlere sahip partilerin KKTC ile temaslarının dayanışmayı güçlendirdiğini ve Kıbrıs Türk halkının sesinin Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını belirtti.

Başkan Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin yalnızca hükümetler düzeyinde değil, siyasi partiler ve halklar arasında da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

-Aşıla: “Kıbrıs milli dava”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla ise partisinin görüşlerini paylaşarak, Kıbrıs meselesinin kendileri açısından milli dava olduğunu ifade etti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.