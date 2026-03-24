Öztürkler, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanlarından Osman Örek’in ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hukukçu kimliğiyle öne çıkan Örek’in Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın hazırlanma sürecinde ve kuruluş anlaşmalarında Türk halkının haklarını korumak için verdiği mücadeleyle tarihe geçtiğini kaydeden Öztürkler, “Mücadele yıllarında, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve eşitliğini savunmak için ortaya koyduğu kararlı duruş, Osman Örek’i siyasal hayatımızda özel bir yere taşımıştır.” dedi.

Öztürkler, Örek’in Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde halkın iradesini ve bağımsızlık idealini her fırsatta dile getiren bir isim olduğunu vurguladı.

Mesajında, “Cumhuriyet Meclisimiz önünde liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımızı Rauf Raif Denktaş ile verdiği o görüntü halen hafızalarımızdadır.” ifadelerine yer veren Öztürkler, partisinin eski Genel Başkanı olarak da, birlik ve beraberlik vurgusunu siyasi hayatının merkezine koyan Örek’in bugün kendilerine ışık olmaya devam ettiğini belirtti.

Osman Örek’in mirasının yalnızca geçmişi hatırlatmakla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Öztürkler, “Onun vizyonu aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da ortaya koymaktadır. Örek’in aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bıraktığı değerli mirası gelecek nesillere aktarmayı bir görev biliyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun. ” dedi.