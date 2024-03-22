Usulsüz diploma soruşturmasıyla ilgili konuşan Öztürkler, talihsiz bir dönemden geçildiğini ve üzgün olduğunu belirterek, ülkedeki yüksek öğretimin bu noktaya kolay gelmediğini kaydetti.

Öztürkler, şunları söyledi:

“Yaklaşık 45 gün oldu. Mali Polis iki noktadan gidiyor biri üniversitenin parasının yanlış kullanılması diğeri de usulsüz verilen diplomalar. Ben ilk günden söyledim, diplomalar sahte değildir, usulsüz bir şekilde verilmiştir. Diplomalar üniversite tarafından verilmiş ve gerekli merciler tarafından onaylanmış. Gerekleri yerine getirilmeden verilmeyen diplomalar için tavrımız net, iptalin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu noktada Mali Polis gizlilik çerçevesinde soruşturmalarını yürütüyor. İki noktadan da tutuklamalar var. Bunlar tabi KKTC yüksek öğretimine yakışmadı. Şu anda karşılaştığımız tablo hem ülke hem de yüksek öğretim açısından sıkıntılı. Polis gerekeni yapacaktır, burada kimse olayın örtülmesini istemiyor, öyle bir tutum da yok ama KKTC’de yüksek öğretimin geleceğini ve yapılması gerekenleri yapmak zorundayız”

“Komite ilk raporunu önümüzdeki hafta paylaşacak”

Meclis’te konuyla ilgili komite kurulduğunu ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Öztürkler, bu komitelere karşı halkın güvensiz olduğunu kaydetti. Öztürkler komitelerin tüm vekillere açık olduğunu da vurgulayarak ciddi mesafe kaydettiklerini söyledi.

“Komite ‘diplomalar geçerli mi geçersiz mi’ diye konuşmuyor genel olarak tüm ülkedeki yüksek öğrenimi ele alıyor” diyen Öztürkler, şöyle devam etti:

Ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Tüm yüksek öğretimi ve gelinen aşamaları konu alıyoruz. Komitelere karşı güvensizliğe gerek yok. Tüm toplantılarımız Meclis ortamında raportörler tarafından kayıt altına alınıyor. Bu toplantılarda ifade edilenlerden herkesin ne yaptığı takip edilebilecek şeffaf bir süreçtir. Bugün şuna karar verdik, tespit ettiğimiz unsurlarla ilgili ve yapılması gerekenlerle ilgili ilk açıklamamızı yapacağız. Normalde 3 ay sonra rapor çıkıyor ve Meclis’te okunuyor ancak biz hassas bir dönem olduğu için önümüzdeki hafta ilk raporumuzun oylamasını yapıp bunları kamuoyuyla paylaşacağız”

“Polisimize güvenmek gerekiyor”

Yaşanan süreçler konusunda sakin olmak gerektiğinin altını çizen Öztürkler, ‘gizlilik çok önemli, zaten gerekli soruşturmalar yapılıyor. Dedikoduların önüne geçilmesi için biz Polis Genel Müdürlüğü’ne basın subayının açıklamalarının önemli olduğunu ifade ettik. Yapılması gereken Polise güvenmek ve yürüttükleri gizlilik politikasına saygı duymaktır. Sürecin bu şekilde takip edilmesi gerekiyor.

“KKTC üniversitelerinin en büyük yaşam kaynağı YÖK’tür”

KKTC üniversitelerinin en büyük yaşam kaynağının YÖK olduğunu vurgulayan Öztürkler, YÖK’ün üniversitelere her yıl yaptığı denetimler ve bunun raporları olduğunu kaydetti. YÖK ve YÖDAK’ın ortak denetim yapmasının yasal süreçler olduğunu söyleyen Öztürkler, Başbakan’ın bu yöndeki açıklamasının da son derece olumlu olduğunu sözlerine ekledi.

“Bir an evvel Kalite Kurulu kurulmalı”

Yüksek Öğretimi ayağa kaldıracak makamın mali polis olmadığını kaydeden Öztürkler, ‘bizim şu anda odaklanmamız gereken yüksek öğretimi ayağa kaldıracak unsurlardır. Bunlar denetimdir, bilimsel-akademik çalışmalardır. Öğrencilerimizin kaliteli olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. YÖDAK denetim ayağını ortaya koymalı. Bu ülkede hiç zaman kaybetmeden Kalite Kurulu kurulmalı” diye konuştu.