Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin yaşadığı bu sarsıntının üzüntüsünü derin bir şekilde paylaştıklarını belirterek, hafif yaralanmalar dışında can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının ve Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekillerinin geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını ileten Öztürkler, depremden etkilenen tüm vatandaşlara dayanışma ve destek mesajı gönderdi.

Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki güçlü bağların böyle zorlu dönemlerde daha da güçlendiğini dile getirdi.