Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u tebrik etti.

Öztürkler tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi sonucunda, yeniden TBMM Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi adına tebrik ediyor görevinde başarılar dliyoruz.

KKTC olarak, Türkiye ile olan güçlü ve sarsılmaz bağlarımızın yeni dönemde daha da gelişeceğine olan inancımız tamdır. Parlamentolar arası iş birliği, iki ülkenin yasama organları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak komisyon çalışmaları ve diplomatik temasların güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaki bağlar, sadece iç politikada değil, uluslararası alanda da KKTC’nin haklarını savunmak, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı önceleyen politikaları ortaklaştırmak adına kritik bir rol üstlenmektedir.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ortak tarih, kültür ve değerler etrafında şekillenen güçlü bir kardeşlik içinde ilerlemektedir. Bu bağlamda, iki devlet arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel iş birliği, parlamenter diplomasi ile daha da ileri taşınacaktır. TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaki temasların stratejik ve çok yönlü iş birliklerine dönüşmesi, halklarımızın refahı açısından büyük değer taşımaktadır.

Bu vesileyle, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a başarılar diliyor, geçmiş dönemde olduğu gibi Türkiye ve KKTC’nin geleceğine yönelik önemli çalışmaların yeni dönemde de artarak devam edeceğine inancımız tamdır."