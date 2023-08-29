Okulların açılmasına çok az bir zaman kala eksikliklerin giderilmediğine vurgu yapan Özyiğit, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremi hatırlatarak, boşaltılan okullar olduğunu kaydetti, 'o günden bugüne ne yaptın Sayın Bakan?' diye sordu.

Bütün okulların yaz tatili boyunca 'şantiye alanına' dönmesi gerektiğinin altını çizen Özyiğit, çıkmazda kalan Milli Eğitim Bakanlığı'nın belediyelere okulların tadilatı için 'yardım edin' çağrısında bulunduğunu anlattı.

"Sayın Bakan; okullar açılıyor, okul yok"

Özyiğit, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Bütçe yetmiyorsa topluma çağrı yapın. Söz konusu olan çocuklarımız, onların eğitimleri. Ne yapıyorsunuz. Sayın bakan, okullar açılıyor, okul yok. Vaat çok, icraat yok. Havalimanı işletmecisine kaybından dolayı milyon dolarlar veriyorsunuz bu tarafta okul yok. Ne yapıyorsunuz?

"Bakan Nazım Çavuşoğlu başka hayallerde"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu 'uyumakla' suçlayan Özyiğit, Çavuşoğlu'nun 'başka hayalleri' olduğunu kaydetti.

"3'üncü kez geldin o koltuga, tamam geliyorsun da ne yapıyorsun? Başka makamlara atlamak için zemin yaratmaya mı çalışıyorsun?" diye soran Özyiğit, "Senin görevin eğitim. Biz daha okulların tamirini yapamıyoruz. Yazıklar olsun." diye konuştu.

"Okullar yine eylemle açılacak"

Okulların yine eylemle açılıcağını kaydeden Özyiğit, Bakanlıkla sendikaların henüz bir anlaşmaya varmadığını, yeni eğitim yılının muallakta olduğunu söyledi.