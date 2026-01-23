Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak Cuma günü hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 15–18 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgârın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, periyodun ilk günlerinde ise yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.