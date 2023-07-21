Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, yeni Ercan Havalimanı binasında elektrik sıkıntısı yaşanmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Paşa, bazı internet sayfalarında yer alan elektrik kesintisi olduğu iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Yeni terminal binasında arkadaşlarımız 24 saat görev yapmaktadırlar. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Yapılan ve yapılmak istenen sadece ve sadece karalamadan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi