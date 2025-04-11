Örgütler, tüzükte yapılan değişikliklerin hükümet tarafından geri çekilmemesi halinde eylemlilik sürecinin devam edeceğini ve genel grev dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceklerini açıkladı.

Eylem takvimi ve programının örgüt temsilcilerinin yapacağı toplantının ardından duyurulacağı kaydedilerek, tüm halka mücadeleye katılım ve destek çağrısında bulunuldu.

KTÖS ve KTOEÖS, destek veren örgüt, siyasi parti ve sendikalarla birlikte “gericiliğe ve dayatmalara karşı yeni yol haritası”nı duyurmak amacıyla KTOEÖS binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

- “Bugün özgürlük diye başlatılan düzenleme, yarın ayrımcılığı ve karanlığı örgütleyen bir yapıya dönüşecek”

Basın toplantısında ilk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, toplumda kamplaşma ve cepheleşme yaratmak amacıyla suni bir gündem oluşturulduğunu savundu. Maviş, “Konteynerlerde kırk kişilik sınıflarda eğitim gören çocukları dert etmeyenler, din ve vicdan özgürlüğü nutukları atıyor.” diyerek, gündemde olması gereken konuların açlık ve yoksulluk gibi sorunlar olduğunu belirtti.

Maviş, “Çocukların eğitim hakkını engellemeyin.” söylemlerine tepki göstererek, bu söylemlerin kurultay için eğitimi bir hafta erteleyenler tarafından dile getirildiğini öne sürdü. Disiplin Tüzüğü’nün Anayasa’nın din ve vicdan özgürlüğü hükmünü içeren 23. maddesine dayanılarak gerekçelendirildiğini kaydeden Maviş, buna karşın Anayasa’nın birinci maddesinde yer alan “laik cumhuriyet” ilkesinin göz ardı edildiğini savundu.

Bu düzenlemenin “özgürlük” adı altında başlatıldığını ancak ileride çocukların baskı altına alındığı, ayrımcılığın ve karanlığın örgütlendiği bir yapıya dönüşeceğini ileri süren Maviş, Türkiye’de yaşananların buna örnek teşkil ettiğini savundu.

- “Sürprizlere hazırlıklı olsunlar”

“Direnmeye devam edeceğiz. Örgütleneceğiz ve başaracağız. Örgütlü halkın karşısında kimse duramaz.” diyen Maviş, bundan sonraki süreçte “sürprizlere hazırlıklı olunması” mesajını verdi.

Ülkede yasadışı birçok eylemin, başörtüsü ve din üzerinden temizlenemeyeceğini söyleyen Maviş, her adımda karşılarında kendilerini bulacaklarını söyledi.

- Ortak basın açıklaması… “Tüzük geri çekilene kadar eylem ateşi söndürülmeyecek”

Ardından söz alan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ortak basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, 8 Nisan’da öğretmen sendikalarının; elliden fazla örgüt, sendika ve siyasi partinin katkı ve desteğiyle düzenlediği eylem ve mitinge katılarak, çocuklarını düşünen, eğitime ve toplum yapısına sahip çıkan herkese teşekkür edildi.

“Anayasa’ya, Milli Eğitim Yasası’na, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir tüzük, laik eğitim, laik toplum yapısı talebinde bulunulurken, bu iradeyi yok sayıp karar üretenlere” geçit vermeyecekleri vurgulanan açıklamada, “Sonuna kadar hep birlikte mücadeleye devam edilecektir.” denildi ve şöyle devam edildi:

“Pazartesi gününden itibaren eylem ateşini yakacak, halkının iradesine rağmen eğitimde gericileştirme darbesi anlamına gelen Disiplin Tüzüğü'nde yaptığı değişikliği Bakanlar Kurulu ya da hükümet geri çekene kadar bu ateş söndürülmeyecek, genel grev de dahil her türlü mücadele sürdürülecektir.”

Açıklamada, ayrıca, “okullarda verilen mücadelede öğretmenlere baskı, tehdit veya şantaj yapılması durumunda Eğitim Bakanlığı ve hükümetin örgütleri karşısında bulacağı ve doğacak sonuçlardan birincil sorumlu olacağı” ifade edildi.

- “Ülkemize, irademize ve varlığımıza sahip çıkma zamanıdır”

Kıbrıs Türk toplumunun farklı din, dil ve kökenden gelen insanlarla bir arada yaşamış, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşan demokratik bir yapıya sahip olduğu vurgulanan açıklamada, bu yapının bozulmasına, değerlerin hedef alınmasına ve çocuklar üzerinden bir çatışma ortamı yaratılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Halka eylemlere katılma ve destek çağrısı yapılan açıklamada, “Ülkemize, irademize ve varlığımıza sahip çıkma zamanıdır.” ifadesine yer verildi.

- “Hayatı durdurma planlarımız var”

Ortak açıklamanın ardından, gazetecilerin soruları yanıtlandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, hükümetin değişiklik önerisiyle görüşme talep etmesi halinde, konunun yorum ya da uzlaşmaya açık olmadığını, yapılması gerekenin tüzüğün geri çekilmesi ve Anayasa’ya uygun hareket edilmesi olduğunu vurguladı.

Yüksek Mahkeme binasının açılışına dair basında yer alan görüntülere de değinen Eylem, ülkede “laiklik karşıtı” bir politika izlendiğini savundu. Hükümete süre tanıyacaklarını belirten Eylem, bu sürenin sonunda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda “hayatı durdurma planlarını” devreye sokacaklarını ifade etti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, ekonomik örgütlere, esnaf ve üreticilere çağrıda bulunarak, “Aydınlık ve karanlığın kavgasında bir taraf olmak zorundadırlar. Bu ülkeye dayatılan politikaları sermaye çevreleri de seyretmemelidir.” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, ailelerin bölgelerde örgütleniyor olduğunu, öğrencilerin ise “pabuç eylemi” ile eylemlerini başlattıklarını belirtti. Maviş, hükümetin 15 yaş üzeri çocukların özgürlüğüne vurgu yaptığını hatırlattı.

Ortak açıklamaya imza koyan, örgüt, sendika ve siyasi partiler şu şekilde:

“Arif Hasan Tahsin Vakfı, ASSEN, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, BASIN-SEN, BASS, BAY-SEN, BES, Biyologlar Derneği, BKP, BÜRO-İŞ, CTP, ÇAĞ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DAÜ-SEN, DAÜ-PER-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, GIDASEN, GÜÇ-SEN, HAKSEN, Halkın Partisi, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, HÜR-İŞ, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KES, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, KİEF, KKTC Alevi Kültür Merkezi, KOOP-SEN, KTAMS, KTMMOB, MALİYE-SEN, Sol Hareket, TDP, TELSEN, TES, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, YKP, Yeşil Barış Hareketi, Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi”