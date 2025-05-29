Petrol, ABD mahkemesinin Trump’ın tarifelerinin çoğunu engellemesi ile yükseldi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Piyasalar aynı zamanda Rus petrol akışlarını kısıtlayabilecek olası yeni ABD yaptırımlarını ve OPEC+’nın Temmuz ayında üretim artışıyla ilgili vereceği kararı yakından takip ediyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,2 artarak varil başına 65,68 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise yüzde 1,3 artışla 62,62 dolara ulaştı.

Ancak mahkeme, Trump’ın otomobiller, çelik ve alüminyum gibi bazı sektörlere özel olarak uyguladığı tarifeleri, farklı bir yasal yetki kapsamında olduğu için değerlendirmedi.

Bu karar, küresel piyasalarda tarifelerin ekonomik büyümeye etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle zayıflayan risk iştahını yeniden canlandırdı. Ancak analistler, Trump yönetiminin kararı temyize götüreceğini açıklaması nedeniyle bu rahatlamanın geçici olabileceğini belirtiyor.