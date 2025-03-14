Bu gelişme, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) zayıf talep tahmini sonrası Perşembe günü yaşanan düşüşün bir kısmını dengeledi.

Brent petrol, önceki seansta yüzde 1,5 kayıp yaşamasının ardından yeniden 70 dolar civarına yükselirken, ABD Ham petrolü 67 doların altında işlem gördü. Beyaz Saray, İran’ın petrol bakanına ve OPEC üyesi ülkenin ham petrol taşımacılığında kullanılan şirket ve gemilere yeni yaptırımlar uygularken, Rus enerji sektörüne yönelik ödeme kısıtlamaları getirdi.

Perşembe günkü düşüş, UEA’nın arz fazlasının daha da derinleşeceğini öngörmesiyle geldi. Ajans, artan ticaret savaşlarının talep üzerinde baskı oluşturduğunu ve OPEC+ grubunun üretimi artırmaya başladığını belirtti.

Bu düşüşle birlikte, ABD Ham petrolü sekizinci haftalık kaybına yönelerek Ağustos 2015’ten bu yana en uzun düşüş serisini yaşarken, küresel gösterge olan Brent petrol sadece dördüncü haftalık düşüşüne hazırlanıyor.