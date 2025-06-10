Petrol, piyasanın ABD ile Çin arasındaki görüşmelerin ticaret gerilimlerini azaltmasını ve yakıt talebinin artmasına zemin hazırlayabileceği beklerken hafifçe yükseldi.

Brent petrol 67,16 dolara yükselirken, ABD ham petrolü ise 13 sent yükselişle 65,42 dolardan işlem gördü. Pazartesi günü Brent petrol, 28 Nisan’dan bu yana en yüksek seviye olan 67,19 dolara yükseldi. Bu artışta, ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına dair beklentiler etkili oldu.

ABD-Çin ticaret görüşmeleri, üst düzey yetkililerin gerginliği azaltmayı amaçladığı Londra’da ikinci gününde de devam edecek. ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada görüşmelerin iyi gittiğini ve Londra’daki ekibinden “sadece iyi raporlar” aldığını söyledi. ABD ile Çin arasında sağlanacak bir ticaret anlaşması, küresel ekonomik görünümü destekleyebilir ve petrol dahil birçok emtiaya olan talebi artırabilir.

Öte yandan, İran da ABD’nin “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği nükleer anlaşma teklifine karşılık olarak yakında karşı teklif sunacağını belirtti. Trump ise iki tarafın, İran’ın kendi topraklarında uranyum zenginleştirmeye devam edip edemeyeceği konusunda hâlâ anlaşmazlık yaşadığını açıkça ortaya koydu.

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasında üçüncü büyük üretici konumunda bulunuyor. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları hafifletmesi halinde, İran daha fazla petrol ihraç edebilir; bu da küresel ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.