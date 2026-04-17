Brent petrol, Perşembe günü yüzde 4,7 yükseldikten sonra varil başına 98 dolara doğru düşerken, ABD ham petrolÜ (WTI) 94 dolar civarında işlem gördü. Trump, herhangi bir kanıt sunmadan, Tahran’ın uzun süredir karşı çıktığı Hürmüz Boğazı’nın açılması da dahil bazı şartları kabul ettiğini iddia etti. Ancak İran bu tavizleri kamuoyuna açık şekilde doğrulamadı. Yetkililere göre bazı Körfez Arap ve Avrupalı liderler, ABD-İran barış anlaşmasının yaklaşık altı ay sürebileceğini ve tarafların ateşkesi bu süreyi kapsayacak şekilde uzatması gerektiğini belirtti.

Ham petrol piyasası, yaklaşık 50. gününe yaklaşan bu çatışmadan ciddi şekilde etkilendi. Çatışmalar, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin büyük bölümünü durdurmasıyla küresel petrol akışının beşte birini sekteye uğratarak benzeri görülmemiş bir arz şoku yarattı. Daha yakın dönemde ise ABD de kendi deniz ablukasını uygulamaya koydu.

Perşembe günü ABD Başkanı, bir anlaşmaya varmak için iki haftalık ateşkesi uzatmak zorunda kalacağını düşünmediğini ve çözümün “oldukça yakında” geleceğini öngördüğünü söyledi; ancak gerekirse uzatabileceğini de ekledi. Ayrıca İran ile anlaşma sağlanması halinde ilk görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan’a gidebileceğini belirtti.

Daha sonra Nevada’daki bir etkinlikte konuşan Trump, artan enerji maliyetlerinin yaşam maliyetine etkisine dair seçmen endişelerini yatıştırmaya çalıştı. İran’daki savaşın “oldukça iyi ilerlediğini” ve yakında sona ermesi gerektiğini söyledi.

Son derece oynak bir dönemin ardından fiyat hareketleri sakinleşti. Brent bu hafta yaklaşık 10 dolarlık bir bantta işlem görürken, Mart ortasında bu bant 38 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

İsrail ile Lübnan da 10 günlük bir ateşkes üzerinde anlaştı; bu gelişme bölgedeki tansiyonu genel olarak düşürebilir. İsrail, Tahran’ın önemli müttefiklerinden Hizbullah ile çatışıyordu. İran ise Lübnan’daki ateşkesi, Washington ile yürütülen çatışmalara ara verilmesi için bazı şartlara bağladı. Trump, sosyal medya paylaşımında Hizbullah’ın ateşkes sürecinde “uslu davranmasını” umduğunu ifade etti.