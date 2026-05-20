Trump, nisan ayı başında sağlanan ateşkesten bu yana benzer açıklamaları birkaç kez yapmış, ardından geri adım atmıştı.

ABD ham petrolü (WTI), varil başına 104 dolara doğru geriledi. Trump salı günü yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’nin barış şartlarını kabul etmemesi halinde “onlara bir kez daha büyük bir darbe vurmak zorunda kalabileceklerini” söyledi. Bu tehdit, bir gün önce planlanan bir saldırıyı iptal ettiğini açıklamasının hemen ardından geldi. Savaş kaynaklı oynaklığın 12. haftasına giren piyasalarda yatırımcılar, çatışmaların yeniden başlayacağına dair daha güçlü işaretler olmadan uzun pozisyonlarını artırma konusunda temkinli davranıyor.

Petrol fiyatları ayrıca NATO’nun, hayati öneme sahip enerji sevkiyat hattı olan Hürmüz Boğazı’nın temmuz başına kadar yeniden açılmaması durumunda gemilerin geçişine yardımcı olma olasılığını değerlendirdiği haberinin ardından da geriledi.

Goldman Sachs’ın bu ay başında yaptığı ankete göre yatırımcılar, boğazdaki kapanmanın temmuz sonrasına sarkabileceğini giderek daha fazla fiyatlıyor. Bu nedenle NATO öncülüğünde gemilere eskort sağlanması, arzın piyasaya beklenenden daha hızlı dönmesini sağlayabilir.

SEB AB Baş Emtia Analisti Bjarne Schieldrop, “Trump’ın sözlü müdahaleleri eskiden fiyatlar üzerinde güçlü düşüş etkisi yaratıyordu, ancak artık gerçek gelişmelerle desteklenmediği sürece etkileri giderek azalıyor” dedi. Schieldrop, “Gördüğümüz kadarıyla ABD ile İran arasındaki müzakerelerde somut bir ilerleme yok ve iki taraf da önceki taleplerinde ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

İran şu ana kadar Trump’ın taleplerine boyun eğmeyi reddetti ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatı büyük ölçüde kısıtlı tutmaya devam etti.

Bölgedeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise ABD donanmasının İran limanlarına uyguladığı abluka oldu. Bu nedenle İran’ın Hark Adası petrol terminali en az 10 gündür faaliyet dışı kaldı. Bu durum Tahran’ın petrol gelirlerini keserken piyasadan milyonlarca varil petrol çekilmesine yol açtı. Bu gelişme, daha önce diğer ülkelerin tankerlerini engelleyerek boğazın en büyük petrol ihracatçısı konumuna gelen İran için tersine dönüş anlamına geliyor.