Petrol, yatırımcıların Orta Doğu’daki gelişmeleri izlerken 2025 görünümünü değerlendirmesiyle sabit kaldı.

Brent petrol varil başına 73 dolara yakın bir seviyede seyrederken, ABD ham petrolü varil başına 70 doların altında kaldı.

ABD ham petrol endeksi için 10 günlük oynaklık ölçüsü, 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, Brent için aynı ölçüt Mart ayından bu yana en dar okumaya geriledi.

Ham petrol, Ekim ortasından bu yana dar bir bantta sınırlı kalsa da, ılımlı bir yıllık kayıp yolunda.

Çin’in talebi yavaşlarken ve küresel arz genişlerken, gelecek yıl piyasada aşırı arz olabileceğine dair yaygın endişeler var, ancak işlemciler Donald Trump’ın başkanlığı altında İran’dan gelen akışlara karşı potansiyel olarak daha sıkı ABD yaptırımları konusunda temkinli olmaya devam ediyor.

Qisheng Futures Co. analisti Gao Jian, “Ham petrol piyasası bu düşük oynaklık dinamiğinde oldukça istikrarlı,” dedi ve yatırımcıların arz-talep dengesi ve jeopolitik konusundaki endişelerinin “çözülmemiş” olduğunu ekledi.