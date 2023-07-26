Polis Basın Subaylığı’ndan yazılı bir açıklama yapılarak, internet medyasında Gazimağusa’da “İzinli İbadete Tutuklama” başlığı altında toplumu yanıltıcı bir haberin yayınlandığıi bildirildi.

PGM’den yapılan açıklamada, “Bahsedilen olayın aslı; alınan ihbar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile birlikte yapılan kontrolde, öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yasalar çerçevesinde gerekli adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada, “İlave olarak, yapılan kimlik kontrolünde orada bulunanlardan birinin ise KKTC’den deport kararı bulunduğu ve yasa dışı merdiven altı faaliyet icra ettiği tespit edilmiş ve işlem başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

“Konuya dahil olan ve açıklamada bulunanlardan bir şahıs hakkında, daha önce Türkiye’de misyonerlik faaliyetleri yapmaktan sınır dışı edildiğine dair tarafımıza ulaşan bilgi konusunda ayrıca araştırma başlatılmıştır. “