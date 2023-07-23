Piyasalar önümüzdeki hafta Fed ve ECB başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Fed kararı altın, dolar ve kripto paraların yönü konusunda belirleyici olacak.

Fed ve ECB’nin faizleri 25’er baz puan artırması beklenirken, piyasalar daha fazla faiz artırımının olası olup olmadığı veya bankaların uzun bir ara vermeyi planlayıp planlamadıkları konusundaki sinyallere odaklanacak.

Öte yandan Japonda, Endonezya, Macaristan, Ukrayna, Özbekistan, Şili, Nijerya, Gana, Malavi ve Lesotho merkez bankaları da bu hafta politika faizinin seviyesine ilişkin kararları açıklayacak.

ALTIN VE BITCOIN İÇİN KRİTİK HAFTA

Dünya genelinde makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisi devam ediyor.

Fed’in şahin politikalarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi halinde altın ve Bitcoin üzerinde baskı oluşacağı tahmin edilirken yumuşama sinyalleri yönünde bir karar alınması sonucunda ise dolar başlıca para birimleri karşısında baskılanarak, bu varlıkların önü açılabilir.

FED'İN FAİZLARİ ZİRVEYE ULAŞTI MI?

Piyasa beklentilerine göre, Fed politika yapıcıları bu hafta faizleri son 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor. Fed’in faizleri 25 baz puan daha artırarak son 16 ayda 11’inci artışla yüzde 5,25 - 5,5 aralığına yükseltmesi bekleniyor.

Fed haziranda faiz artışını 15 ay sonra ilk kez pas geçmişti. Bu hafta yapılması beklenen artışın son artış olup olmayacağı bilinmiyor. Uzmanlara göre, Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu önlemek için gerekirse yeniden faiz artışı yapma seçeneğini açık tutmak isteyebilir.

ABD'DE YILLIK ENFLASYON HAZİRAN'DA YÜZDE 3'E GERİLEDİ

ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e gerilemişti.

Ekonomistlerin aylık beklentisi yüzde 0,3 iken yıllık beklentisi ise yüzde 3,1'di. Açıklanan verilerin beklentilerden daha iyi gelemesi ABD ekonomisine yönelik iyimser bir beklenti oluşturdu. Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaşana kadar para politikasında sıkılaşmanın süreceği piyasalarca biliniyor. Bu haftaki faiz kararı bu anlamda kritik önem arz ediyor. Fed, beklentiler dahilinde 25 baz puanlık artış kararı da verebilir geçen ay gibi pas da geçebilir.

Hem Fed Başkanı Jerome Powell hem de ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hala çok yüksek olduğu konusunda da uyarıda bulunmaya devam edeiyor. Ekonomistler, yılın geri kalanına ilişkin politika görünümünün ise belirsiz olduğu görüşünde.

FED ÜYELERİ ŞAHİN TAVRINI KORUYABİLİR

Küresel varlık yönetim şirketi ING Financial Markets LLC’nin uluslararası baş ekonomisti James Knightley, “Enflasyon yavaşlıyor, ancak Fed için yeterince hızlı değil. İş piyasası sağlam kalırken, yetkililer işi şansa bırakmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg ABD baş ekonomisti Anna Wong ise, “Haziran ortasındaki toplantıdan bu yana gelen karışık ekonomik veriler, temmuz toplantısındaki artışın son olup olmayacağına dair iç tartışmayı artırdı. Pek çok Fed üyesinin bu yıl bir faiz artırımı daha beklediğine inanıyoruz. Ancak haziranda gelen zayıf enflasyon verileri inançları zayıflatmış olabilir." yorumunda bulundu.

"SON FAİZ ARTIŞI OLABİLİR"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, Blomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede, "Ülkedeki enflasyonun son birkaç yıldır yüksek olduğunu ve hala yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti. “Enflasyonun ılımlı bir şekilde aşağı gelmesi konusunda umutluyum” diyen Zandi, gelecek yıl bu aylarda enflasyonun kontrol altına alınmasını beklediklerini söyledi.

Zandi, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin yaptığı tahminde, Fed’in çok fazla fikrini değiştirmeyeceğinin altını çizdi. Powell’ın son toplantıda açık bir şekilde Fed’in bir 25 baz puan daha faiz artışına gidebileceği sinyalini verdiğini vurgulayan Zandi, Fed’in 26 Temmuz’da gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini düşündüğünü belirtti.

Öte yandan, “Piyasalar Fed’in 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini fiyatlamış gibi duruyor” diyen Zandi, Fed'in Temmuz toplantısı sonrası daha fazla faiz artırmasına "gerek kalmayacağını" da sözlerine ekledi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararını 26 Temmuz akşamı saat 21.00'de açıklayacak.