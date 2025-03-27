Polis Genel Müdürlüğü olarak hem vatandaşlarımızın hem de polis mensuplarının yasal haklarının korunması, halkımıza daha çağdaş hizmet verilmesi ve kamuya açık yerlerde düzenlenen asayiş ve trafik denetlemeleri sırasında, polis icraatların kayıt altına alınarak denetlenebilmesi için ses ve görüntü kaydı yapabilen yaka kameraları, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde kullanılmaya başlanmıştır.

Yaka kamerası kullanılması, pilot bölge olarak seçilen Girne ve Lefkoşa İlçeleri’nde uygulanmaya başlanmasının ardından, bölge halkı ve kullanan polis mensupları tarafından yeni uygulama hakkında olumlu geri dönüşler alınmıştır. Bu nedenle, yaka kamerası kullanılması uygulamasının ülke genelinde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Sabit ve seyyar trafik denetimlerinde kullanılacak Yaka Kameraları sayesinde sürücülerin işlediği trafik suçlarının tespit edilmesinin yanı sıra, kamuya açık yerlerde düzenlenecek asayiş ve trafik denetimleri esnasında, polis ile halk arasında yaşanması muhtemel olay, iddia ve şikayetlerin kayıt altına alınıp, polis mensupları ile vatandaşların tavır ve davranışlarının izlenmesine de olanak sağlayacaktır.

Trafik denetimlerinde şeffaflık ve güven projesi kapsamında uygulanmaya başlanan “Yaka Kamerası Sistemi” ile ülke genelinde daha objektif bir denetim ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.