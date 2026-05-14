Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin “2026–2027 Akademik Yılı Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” 23 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler 22 Mayıs Cuma günü saat 15.00’e kadar kayıt yaptırabilecek, online kayıt yapabilecek. Sınavda başarı gösteren adaylar, akademik performanslarına göre farklı burs imkanlarından yararlanma hakkı elde edecek.

Sınav; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eş zamanlı olarak yapılacak. Sınava katılacak öğrencilerin, en geç saat 08.30’da okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’na başvurular, Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin web siteleri üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Sınavla ilgili detaylı bilgilere ise; okulların resmi web sitelerinden ulaşılabiliyor.

Sınav sonuçlarına göre öğrenciler Dr. Suat Günsel Bursu, tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu kazanma hakkı elde edecek. Ayrıca bu yıl yapılan yeni düzenleme ile burs sistemi kapsamlı şekilde genişletildi.

Burs Kapsamı ve Eğitim Fırsatları!

Günsel Aile Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Dr. Suat Günsel Bursu, ortaöğretimin yanı sıra artık üniversite eğitimini de kapsayacak. Bursu kazanan öğrenciler, Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’ndeki eğitimlerini tamamladıktan sonra, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ile denizcilik ve havacılık alanlarında ekol olan Girne Üniversitesi bünyesinde lisans eğitimlerine tam burslu olarak devam edebilecekler. Tam Eğitim Bursu kazanan öğrenciler ise üniversite düzeyinde tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimliği fakülteleri ile pilotaj programında yüzde 50 burs hakkından yararlanırken, diğer fakültelerde eğitimlerini yüzde 100 burslu şekilde sürdürebilecekler.

Sınav Uygulamasında Yeni Sistem!

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl sınav, iki ayrı oturum halinde toplam 100 soru ile uygulanacak. İlk oturum olan Temel Alanlar bölümünde öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ölçülecek; bu kapsamda Türkçe’den 27 soru, Fen ve Teknoloji’den 14 soru ve Sosyal Bilgiler’den 10 soru yöneltilecek. Bu oturum, öğrencilerin temel akademik bilgi düzeyini ve kavrama becerilerini değerlendirmeyi amaçlıyor. İkinci oturum ise Sayısal ve Yabancı Dil alanlarını kapsayacak. Bu bölümde öğrenciler matematiksel düşünme becerilerini ve yabancı dil yeterliliklerini ortaya koyacak; Matematik’ten 27 soru ve İngilizce’den 22 soru ile karşılaşacak. Özellikle problem çözme, analiz etme ve dil kullanımı becerilerinin ölçüleceği bu oturum, öğrencilerin akademik yetkinliklerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirecek.

Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap: “Dr. Suat Günsel Bursu ve Tam Eğitim Bursu ile öğrencilerimizin eğitim yolculuğunu ortaöğretimden üniversiteye kadar kesintisiz şekilde güvence altına alıyoruz.”

“Yakın Doğu Oluşumu olarak temel önceliğimiz, öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönlerden çağın gerektirdiği becerilerle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, burs sıralama ve giriş sınavının bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin öğrenci odaklı yaklaşımına dikkat çeken Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Her öğrencinin farklı bir yeteneği ve öğrenme yolu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle eğitim modelimizi bireysel farklılıkları gözeterek sürekli geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Oluşumu’nun eğitim vizyonunun temelinde sürdürülebilir başarı ve fırsat eşitliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Günsel Haskasap, “Her öğrencinin potansiyeline ulaşabileceği bir eğitim ortamı oluşturmayı misyon edindik” dedi. Burs sisteminin genişletilmesinin de bu yaklaşımın bir yansıması olduğunu ifade eden Doç. Dr. Günsel Haskasap, “Dr. Suat Günsel Bursu ve Tam Eğitim Bursu ile öğrencilerimizin eğitim yolculuğunu ortaöğretimden üniversiteye kadar kesintisiz şekilde güvence altına alıyoruz. Bu, onların akademik başarılarını ve hayallerini güvence altına alan bir sistemdir” dedi.

2026–2027 Akademik Yılı Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’na aşağıdaki linkler üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Yakın Doğu Koleji: https://lefkosa.nec.k12.tr/kayit-ve-kabul/aday-basvuru/aday-basvuru-formu/

Dr. Suat Günsel Girne Koleji: https://girne.nec.k12.tr/kayit-ve-kabul/aday-basvuru/aday-basvuru-formu/

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji: https://yenibogazici.nec.k12.tr/kayit-ve-kabul/aday-basvuru/aday-basvuru-formu/