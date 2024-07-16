Polisin denetimlerle ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

15.07.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,645 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 509 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

253’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

55’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

31’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

11’i sigortasız araç kullanmak

7’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

7’si trafik ışıklarına uymamak ve

116’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.