Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesi esnasında, Yeni Doğan skandalıyla ilgili soru üzerine Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından komite üyelerine, “Biz Sayın Bakana basına bilgi vermede acele etmeyin, sorumluları tespit ettikten sonra gerekli açıklamayı yaparsınız” şeklinde verdiği cevabın bazı basın yayın organları tarafından farklı şekilde yorumlandığı ifade edildi.

“Ailelere haber verilmemesi yönünde polis tarafından herhangi bir telkinde bulunulmadı”

Açıklamada, 27 Ekim tarihinde olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşüldüğü ve soruşturmanın selameti açısından, ifadelerin temin edilip sorumluların tespit edilinceye kadar basına herhangi bir açıklamanın yapılmasının soruşturmayı sekteye uğratacağı söylendiği ancak ailelere haber verilmemesi yönünde polis tarafından herhangi bir telkinde bulunulmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kamuoyunun hassasiyet gösterdiği böylesi önemli bir olayda, söylemlerin yanlış yorumlanması soruşturmanın seyrine katkı sağlamayacağı gibi, Devletin Kurumları ile yöneticilerini de yıpratmaktan öteye gitmeyeceği aşikardır” denildi.