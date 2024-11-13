Polisten yapılan açıklama şöyle:

13.11.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4'üncü kilometreleri arasında, Mehmet Salih AY (E-19) yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savrulmuş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet S.A. BAKR (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan JU 988 plakalı araç sürücü Mehmet Salih AY ve araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan ALEMDAR ve Süleyman Sarıca, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.