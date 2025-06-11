Uyuşturucu operasyonu ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.06.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Hamitköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen “Tırpan Operasyonu” kapsamında, C.N.U.(E-29), J.A.O.(E-22) ve K.H.C.(K-29)’nun birlikte bulundukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında satışa hazır paketler halinde toplam bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan B.M.I.(E-29) ve L.N.C.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.