Polis basın bültenine göre, dün saat 18.30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında İ.E.L. (E-24), K.Ş.(E-24) ve Ö.G.’nin (E-24) tasarruflarında satışa hazır şekilde paketlenmiş 56 paket, toplam 180 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve uyuşturucu maddeyi paketlemede kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.