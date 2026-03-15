Polis Basın Subaylığı, bazı bölgelerde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre Alevkayası–Karaağaç–Esentepe Anayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalıyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

ÖĞLEYE DOĞRU SİS UYARISI

Öte yandan Ardahan–Kantara, Ardahan–Mersinlik ve Kaplıca–Kantara yollarında da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü belirtildi. Polis, söz konusu yolları kullanacak sürücülerin dikkatli olmalarını ve hızlarını azaltmalarını istedi.

SABAH SAATLERİNDE DE UYARI YAPILMIŞTI

Polis Basın Subaylığı, sabah saatlerinde de bazı ana yollar için sis uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada Girne–Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos Mevkii ile Boğazköy Kavşağı arasında ve Girne–Değirmenlik Anayolu’nun zirve kısmında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı kaydedilmişti.

Polis, sürücülerin bu güzergahlarda yavaş ve dikkatli seyretmelerinin önemle rica edildiğini yineledi.