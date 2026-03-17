Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Devlet ciddiyeti bir yana, terbiye sınırları da aşıldığına göre, bu noktadan sonra Sn. Tahsin Ertuğruloğlu'nun söylediği herhangi bir şeye yanıt vermem veya onunla ilgili yorum yapmam söz konusu değil” dedi.

Erhürman, “İçinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemde Cumhurbaşkanlığı'nın yapmak zorunda olduğu çok daha önemli işler, halkımızın da ilgileneceği çok daha önemli konular var!” ifadelerini kullandı.