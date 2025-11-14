Prof. Dr. Karatepe söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bir ülkenin geçmişini ve geleceğini belirleyen etkenler arasında hiç kuşkusuz o ülkenin coğrafi ve stratejik konumu önemli bir yere sahiptir. Kıbrıs adası tam da bu sebeple çeşitli dönüm noktaları yaşamıştır. Özellikle Kıbrıs’ın yakın dönemi incelendiğinde, Kıbrıslı Türkler çok zorlu dönemlerden geçmiş, adada söz sahibi olduklarını kanıtlamak ve bu adanın kaderinde etkin rol üstlendiklerini diliyle, diniyle, gelenek göreneği ve tüm yaşanmışlıklarıyla kabul ettirmek için büyük bir mücadele vermek zorunda kalmışlardır.

Kıbrıslı Türkler, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir paydaşı olsalar da Rum tedhiş örgütü EOKA’nın İngilizlere karşı düzenlediği eylemler kısa sürede Türklere de yönelmiş ve Kıbrıslı Türkler, 1963 yılından itibaren Rum silahlı gruplarca gerçekleştirilen saldırılar sonucu ülke yönetiminden baskı ve şiddetle uzaklaştırılmıştır. Saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etmiştir. Buna karşılık Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) öncülüğünde verilen 19 yıllık mücadelenin sonunda 20 Temmuz 1974 tarihinde Garantör devletlerden biri olan Türkiye, ülkenin menfaatleri ve güvenliği için her türlü tedbiri almak üzere adaya askeri bir müdahalede bulunmak durumunda kalmıştır. Böylece Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı önlenerek Kıbrıs Türk halkının varlığı da güvence altına alınmıştır. Harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. Tüm bu mücadele Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nde alınan kararla 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Meclis, aynı gün düzenlediği olağanüstü oturumda KKTC’nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onaylamış ve 42 yıl önce bugün kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının adadaki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası olmuştur.

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı ve dönemin Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Raif Denktaş, cumhuriyetin ilan edildiği Meclis birleşiminin tamamlanmasından sonra Federe Meclis önünde toplanan halka hitaben yaptığı konuşmada, “Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarına” ifadesini kullanmıştır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.